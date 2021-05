Η Τότεναμ παρουσίασε τη νέα της φανέλα με τον «φευγάτο» Κέιν (pics)

Ο Χάρι Κέιν ενημέρωσε την Τότεναμ ότι δεν θέλει να συνεχίσει να φοράει και τη νέα σεζόν τη φανέλα της! Βέβαια, δεσμεύεται μέχρι το 2024, αλλά ο υψηλόσωμος φορ φαίνεται πως δεν θα το τιμήσει.

Παρ' όλα αυτά, τα «σπιρούνια» παρουσίασαν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση τους, με τον Χάρι Κέιν να συμβάλλει στην καμπάνια προώθησή της. Οπως μπορείτε να δείτε κι από τις παρακάτω φωτογραφίες, πρόκειται για μία απλά και λιτή εμφάνιση, με το άσπρο να είναι κυρίαρχο χρώμα. Ωστόσο άξιο αναφοράς είναι ότι η φανέλα είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά από ανακυκλωμένα μπουκάλια.

Μάλιστα, η Τότεναμ συμπληρώνει έναν αιώνα από τη μέρα που έβαλε τον πετεινό στη φανέλα της και η νέα εμφάνιση είναι αφιερωμένη στο συγκεκριμένο γεγονός.

