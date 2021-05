Οι «κανονιέρηδες» έμειναν εκτός Ευρώπης για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια παρά το 2-0 επί της Μπράιτον στην τελευταία αγωνιστική της φετινής Premier League, αφού, η Τότεναμ με ανατροπή έφτασε στο 4-2 επί της Λέστερ, άφησε τις «αλεπούδες» εκτός τετράδας και η ομάδα του Μέισον βρέθηκε στο Conference League της επόμενης σεζόν.

Ο Νταβίντ Λουίζ αποχωρεί από το λονδρέζικο κλαμπ, στο φινάλε της αναμέτρησης με την Μπράιτον στήθηκε μια μικρή γιορτή για να τον αποχαιρετήσουν οι συμπαίκτες του και εκεί ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες έχασε ένα δόντι!

Ο Αρτέτα γελούσε, ενώ, ο παίκτης το έψαχνε στο γρασίδι και ο Λουίζ... στα μαλλιά του!

Gabriel lost a tooth during the farewell celebrations for David Luiz following Arsenal's win against Brighton! pic.twitter.com/vcj1wiuVEg

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 24, 2021