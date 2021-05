Ο Γκουαρδιόλα δάκρυσε για τον Αγκουέρο στις δηλώσεις του (vid)

Ο Σέρχιο Αγκουέρο φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League σε μια ιδιαίτερη και συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα για τον Σέρχιο Αγκουέρο, του οποίου ο δεκαετής κύκλος στην ομάδα έκλεισε. Ο 32χρονος Αργεντινός είδε συμπαίκτες και αντιπάλους να τού κάνουν πασίγιο, σκόραρε δύο γκολ, έκανε ακόμη και τον Πεπ Γκουαρδιόλα να λυγίσει.

Ο Καταλανός προπονητής λύγισε, βούρκωσε μιλώντας για τον παίκτη με τον οποίον συνεργάστηκε την τελευταία πενταετία. «Είναι τόσο καλός άνθρωπος, με βοήθησε πολύ. Δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε», υποστήριξε ο 50χρονος.

Pep Guardiola couldn't hold back the tears when talking about Man City legend Sergio Aguero

(via @footballdaily)pic.twitter.com/DlOYjl0rax

