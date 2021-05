Το συγκινητικό «αντίο» του Νταβίντ Λουίζ στα αποδυτήρια της Άρσεναλ (pic & vids)

Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Άρσεναλ θα πραγματοποιήσει σήμερα (23/05) κόντρα στην Μπράιτον (18:00) ο Νταβίντ Λουίζ, καθώς ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός θα αποχαιρετήσει τον σύλλογο, μετά από δύο χρόνια «κανονιέρης».

Στην τελευταία προπόνηση της Άρσεναλ πριν το σημερινό (23/05, 18:00) παιχνίδι, ο 34χρονος στόπερ πήρε τον λόγο στα αποδυτήρια, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του γι' αυτά τα δύο χρόνια συνεργασίας, κι εκείνοι στο τέλος της ομιλίας του τον αποθέωσαν.

The Arsenal boys are showing David Luiz some love in his final training session

(via balogun, nicolas.pepe19/IG) pic.twitter.com/HNen1o9Pqk

— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021