Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, δεν υπάρχει πιθανότητα να παίξει στο τελευταίο ματς της σεζόν για τους «κόκκινους διαβόλους» στο πρωτάθλημα την προσεχή Κυριακή, όμως, θα φορτσάρει για τον τελικό του Europa League την επόμενη Τετάρτη απέναντι στην Βιγιαρεάλ.

Το βράδυ της Πέμπτης παρουσιάστηκε ευδιάθετος και δίχως πατερίτσες στην πρεμιέρα της ταινίας του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και αυτό δείχνει ότι έχει κάνει βήματα μπροστά, ώστε να είναι διαθέσιμος για τον Σόλσκιερ στο ματς που θα κρίνει τον κάτοχο του τροπαίου της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Scott McTominay, Brandon Williams Harry Maguire, Phil Jones and Sir Alex Ferguson at the premiere of the latter's documentary #mulive [metro] pic.twitter.com/WBSfbkww6d

— utdreport (@utdreport) May 20, 2021