Ρούμπεν Ντίας: Παίκτης της χρονιάς από την Ένωση Αθλητικών Συντακτών της Αγγλίας (pics & vid)

Ο 24χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να εκτοξεύσει τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Από τη μέρα που φόρεσε τη φανέλα των Πολιτών, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αισθάνεται μια παραπάνω σιγουριά και ασφάλεια στα μετόπισθεν.

Είναι το πρώτο προσωπικό βραβείο παίκτη της χρονιάς που κερδίζει ο Ρούμπεν Ντίας, επικρατώντας στην ψηφοφορία των Μπρούνο Φερνάντες της Γιουνάιτεντ, Χάρι Κέιν της Τότεναμ και του συμπαίκτη του, Κέβιν Ντε Μπρόινε. Μάλιστα, ο Ντίας είναι ο πρώτος αμυντικός που κερδίζει το βραβείο του παίκτη της χρονιάς από την FWA (Ένωση Αθλητικών Συντακτών της Αγγλίας), μετά τον Στιβ Νίκολ της Λίβερπουλ, που το είχε κερδίσει το 1989.

«Είναι τεράστια τιμή για εμένα. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό το βραβείο. Δεν θα μπορούσα όμως να είχα πετύχει τίποτα χωρίς τους συμπαίκτες μου. Ολοι αξίζουν αυτό το βραβείο», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την βράβευσή του ο Ρούμπεν Ντίας.

Ruben Dias named FWA Footballer of the Year. One or two other contenders but it had to be him. He becomes the first defender to win the award since Steve Nicol in 1989 pic.twitter.com/1kGpWdgpES

— Simon Bajkowski (@spbajko) May 20, 2021