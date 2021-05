Η ατυχία του Βέρνερ: Εχει σκοράρει 26 γκολ αλλά το VAR του έχει ακυρώσει τα 14 (pic & vid)

Η Τσέλσι έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 55 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες του Γερμανού επιθετικού αι σίγουρα περιμένει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει δώσει μέχρι στιγμής.

Βέβαια, ο Βέρνερ δεν έχει και την τύχη με το μέρος του. Εως τώρα ο 25χρονος επιθετικός έχει καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα 26 φορές, αλλά είδε μόνο 12 φορές να κατοχυρώνονται τα γκολ του. Τις υπόλοιπες 14 φορές, το VAR του έχει ακυρώσει τα τέρματα που έχει πετύχει για μερικά εκατοστά ή και χιλιοστά.

Τρανό παράδειγμα τα γκολ που πέτυχε στον αγώνα με την Λέστερ. Ο Βέρνερ σκόραρε δις κόντρα στη Λέστερ στο πρώτο ημίχρονο, όμως για διαφορετικό λόγο τα γκολ του ακυρώθηκαν.

Timo Werner this season:

Scored 26 times

12 goals given

14 ruled out by VAR/officials pic.twitter.com/2sCD8Wrndg

