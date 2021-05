Κατέφτασε στο «Ολντ Τράφορντ» στο χειμερινό παζάρι του 2020 και τα άλλαξε όλα. Ο Μπρούνο Φερνάντες έδωσε «πνοή» μεσοεπιθετικά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν κι άρχισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους: να… διαλύει τη στατιστική με γκολ και ασίστ, πράγμα που συνεχίζει να κάνει μέχρι και σήμερα. Έτσι, μετά το βραβείο του MVP για τη σεζόν 2019-20, ο Πορτογάλος χαφ έκανε το 2/2, κέρδισε και τον φετινό τίτλο του πολυτιμότερου των Κόκκινων Διαβόλων που φέρει τιμητικά το όνομα του Σερ Ματ Μπάσμπι κι όλα αυτά σε 15 μήνες παρουσίας στην ομάδα!

Φέτος, ο 27χρονος πρώην παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας μετράει 28 γκολ και 17 ασίστ σε 56 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, τα 18 και οι 11 εκ των οποίων αντίστοιχα στην Premier League.

Σε σύνολο 78 εμφανίσεων από τον Φλεβάρη του 2020 με τη Γιουνάιτεντ, ο Φερνάντες έχει συμμετάσει σε 65 τέρματα (40 γκολ, 25 ασίστ)!

He's out of this world

And there's still three games left

@B_Fernandes8#MUFC #MUFCPOTY pic.twitter.com/HRitNoWFVf

— Manchester United (@ManUtd) May 18, 2021