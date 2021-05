Ο Αρτέτα επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Νταβίντ Λουίζ: «Προνόμιο που δούλεψα μαζί του» (pics)

Μετά από δύο χρόνια «κανονιέρης» ο Βραζιλιάνος στόπερ αποχωρεί από την Άρσεναλ ως ελεύθερος στο τέλος της σεζόν.

Ο τεχνικός της Αρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, αφού πρώτα επιβεβαίωσε μέσω των δηλώσεων του την αποχώρηση του Νταβίντ Λουίζ, στη συνέχεια τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στον σύλλογο, τονίζοντας πως ήταν προνόμιο που δούλεψε μαζί του.

«Είναι ένας παίκτης που έχει κερδίσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο και έχει κερδίσει κάθε δικαίωμα να το, λόγω του ποιος είναι και ως παίκτης και ως άτομο. Είχα το προνόμιο να δουλέψω μαζί του για 18 μήνες, κάτι που πραγματικά μου άρεσε.

Πήγαμε πολύ καλά, είχαμε μερικές υπέροχες στιγμές μαζί, ήταν πολύ χρήσιμος, κάποιος που πραγματικά μας αρέσει και εκτιμούμε, οπότε απλώς τον ευχαριστώ και του εύχομαι καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο του γιατί εγώ είμαι σίγουρος, γνωρίζοντας τον Ντέιβιντ, ότι θα έχει πολλά ακόμη να κάνει ως παίκτης και στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα για τον Λουίζ.

Θυμίζουμε πως τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Γουίλιαν, καθώς ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αναμένεται να αποχωρήσει κι αυτός το τέλος της σεζόν από την ομάδα του Λονδίνου.

"He has been really helpful, someone that we really like and appreciate so much, so I just say thank you to him and wish him the best of luck in his next chapter."@m8arteta @DavidLuiz_4

— Arsenal (@Arsenal) May 18, 2021