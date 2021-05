Οι οπαδοί ψήφισαν και το Hall of Fame έχει πλέον τέσσερα μέλη.

Μετά τους Σίρερ και Ανρί που άνοιξαν τον... χορό, ο Ερίκ Καντονά ανακοινώθηκε το πρωί της Τρίτης και ο Ρόι Κιν ακολούθησε για να βρεθεί μαζί με τους υπόλοιπους αστέρες του παρελθόντος του κορυφαίου πρωταθλήματος στη λίστα με όσους «υπέγραψαν» την λαμπερή Λίγκα με την παρουσία τους.

Ο νυν τηλεσχολιαστής του SkySports και άλλοτε σκληροτράχηλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άφησε το δικό του στίγμα στην Premier με τις 366 εμφανίσεις του κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του στους «κόκκινους διαβόλους» από το 1993 έως και το 2005.

Πανηγύρισε εφτά πρωταθλήματα στην περίοδο της απόλυτης κυριαρχίας της ομάδας του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον...

Accomplished and competitive, a fierce leader who defined the role of club captain

Roy Keane is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/zp8gkm8VVi

— Premier League (@premierleague) May 18, 2021