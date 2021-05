Η Σαουθάμπτον απέκτησε με κανονική μεταγραφή τον Γουόλκοτ από την Έβερτον (pics & vid)

Ο 32χρονος άσος ανανέωσε την συνεργασία του με την Σαουθάμπτον, αυτή την φορά με κανονική μεταγραφή καθώς αποχώρησε από την Έβερτον, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο μέχρι το 202​3.

Τη φετινή σεζόν ο Γουόλκοτ κατέγραψε 3 γκολ και 3 ασίστ σε 21 εμφανίσεις στην Premier League, όντας δανεικός από τα «ζαχαρωτά». Ο Ραλφ Χάσενχιουτλ, βλέποντας τις εμφανίσεις του έμεινε ικανοποιημένος γι' αυτό και εισηγήθηκε την μεταγραφή του.

Από την πλευρά του ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά του για το γεγονός ότι θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της Σαουθάμπτον.

«Η Σαουθάμπτον σημαίνει πολλά για εμένα και ήταν πολύ ξεχωριστό για εμένα που αγωνίστηκα σε αυτό το γήπεδο, Στάδιο Σεντ Μέρι. Τώρα όμως έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ για δύο ακόμα χρόνια με αυτή την ομάδα. Σημαίνει τόσα πολλά για μένα αυτό, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά», ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media ο Γουόλκοτ μετά την ανανέωσή του.

.@SouthamptonFC is a club that means so much to me, and it has been incredibly special for me to have spent this season back at St Mary’s.

But to now have the opportunity to return for a further two years means such a great deal to me, both personally and professionally. pic.twitter.com/IWxHLTMwaW

