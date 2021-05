Οι «μπλε» του Λονδίνου μπορεί να έχασαν τον τελικό του Κυπέλλου από την Λέστερ που τους «εγκλώβισε» στον αγωνιστικό χώρο του «Γουέμπλεϊ» μπροστά σε 22.000 οπαδούς, ωστόσο, έχουν την τεράστια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή διάκριση και την διεκδίκηση του Champions League στον τελικό της 29ης του Μάη στο Πόρτο.

Ο Μέισον Μάουντ θα είναι παρών στην πιο λαμπερή μέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης διεκδικώντας το πρώτο του τρόπαιο με την ανδρική ομάδα της Τσέλσι και θέτοντας τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια όπου θα κληθεί να... μεγαλουργήσει στο κλαμπ.

Ήταν πιτσιρικάκι όταν αποφάσισε ότι ήθελε να παίξει μπάλα, να κυνηγήσει το όνειρο του επαγγελματία ποδοσφαιριστή, να φορέσει και ν' αγαπήσει τη μπλε φανέλα και να κάνει υπομονή επιδεικνύοντας παράλληλα επιμονή μέχρι να φτάσει να πάρει τις ευκαιρίες του στην πρώτη ομάδα της Τσέλσι.

Το βίντεο με τον μικρό Μέισον Μάουντ να εξηγεί την τεχνική του στις εκτελέσεις φάουλ και την αυτοπεποίθηση που είχε από τότε ο ένας εκ των νυν αρχηγών της ομάδας του Τόμας Τούχελ, ίσως να μην ήταν ποτέ τυχαία.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που φυσικά είναι πλέον και διεθνής σε ανδρικό επίπεδο, είχε δείξει από πολύ μικρή ηλικία όλα όσα μπορούσε να κάνει και όσα θα μπορούσε να δουλέψει για να εξελίξει σε τρομερό βαθμό.

Παρέα και με τον Κρίστιαν Πούλισικ, τότε, ο Μέισον Μάουντ έκανε τις δικές του προσπάθειες, μοχθούσε με τον δικό του τρόπο, έμαθε να τιμά την μπλε φανέλα. Και όταν έφτασε η στιγμή της αποχώρησης για να πάρει παιχνίδια και να πείσει τους ανθρώπους του κλαμπ μέχρι να τον επαναφέρουν, δεν εκτροχιάστηκε ποτέ από την πορεία του.

Christian Pulisic and Mason Mount go way back!

