Μετά τον Νταβίντ Λουίζ, αποχωρεί και ο Γουίλιαν το καλοκαίρι από την Άρσεναλ (pic)

Ο 32χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει από τη μέρα που εντάχθηκε στο ρόστερ της Άρσεναλ, την εμπιστοσύνη του Μικέλ Αρτέτα με τις επιδόσεις του. Ενδεικτικό ότι στις ευκαιρίες που του δόθηκαν (37 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις) ο Γουίλιαν κατάφερε να βρει μόλις μία φορά δίχτυα και να μοιράσει επτά ασίστ.

Γι' αυτό και οι ιθύνοντες των «κανονιέρηδων» είναι ανοιχτοί σε προτάσεις προκειμένου να τον παραχωρήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Πάντως σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, για την περίπτωση του Γουίλιαν είχε ενδιαφερθεί η Ίντερ Μαϊάμι του Νταβίντ Μπέκαμ το περασμένο καλοκαίρι και μένει να δούμε αν θα επανέλθει με πρόταση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως θα αποχωρήσει από την Άρσεναλ και ο Νταβίντ Λουίζ.

After David Luiz, also Willian is expected to leave Arsenal this summer. #AFC

There’s interest from European clubs and from MLS - Inter Miami wanted him last summer. Arsenal are waiting for official bids. #Willian #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2021