Εντυπωσιακή, ασυναγώνιστη και πρωταθλήτρια με διαφορά. Η Μάντσεστερ Σίτι δεν χαλαρώνει μέχρι την επίσημη γραμμή του τερματισμού στη φετινή σεζόν και συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ που βρίσκει στο διάβα της, ιδιαίτερα μακριά από το «Etihad». Μετά τη νέα της επικράτηση εκτός έδρας, στη φοβερή ματσάρα κόντρα στη Νιούκαστλ με τρεις ανατροπές και χατ-τρικ του Φεράν Τόρες (3-4), οι Πολίτες έγραψαν ιστορία τόσο σε επίπεδο Premier League, όσο και συνολικά στις τέσσερις επαγγελματικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Συγκεκριμένα, αυτή ήταν η 12η νίκη στη σειρά εκτός έδρας, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στα 28 χρόνια της PL. Παράλληλα, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα συμπλήρωσε 23 σερί ματς δίχως ήττα μακριά από το γήπεδό της (21 νίκες, 2 ισοπαλίες) σε όλες τις διοργανώσεις κι έθεσε νέο ρεκόρ για αγγλική ομάδα επαγγελματικής κατηγορίας, ξεπερνώντας αυτό της Νοτς Κάουντι με 22 από το 2012!

WWWWWWWWWWWW

Man City have set a new record, winning 12 Premier League away games in a row! pic.twitter.com/0x13zWt6IM

— Goal (@goal) May 14, 2021