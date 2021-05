Η Λίβερπουλ άφησε στα τέλη του 2020 τον «πνεύμωνα» του συλλόγου επί σχεδόν μια 70ετία, το ιστορικό «Μέλγουντ», για να μετακομίσει στο εκσυγχρονισμένο προπονητικό κέντρο του «Kirkby» όπου στεγάζονταν και τα τμήματα υποδομής της. Και μπορεί η πώληση του χώρου έναντι 10 εκατ. λιρών σε πολυεθνική εταιρεία (Torus) να είχε προκαλέσει αντιδράσεις στους κατοίκους του Μέρσεϊσαϊντ, ωστόσο, το στοιχείο των «Reds» δεν θα εκλείψει και για αυτό εγγυώνται δύο εκ των all-time θρύλων της Λίβερπουλ.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ και ο Ρόμπι Φάουλερ ανέλαβαν την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων από την Torus για να φιλοξενήσουν την κοινή Ακαδημία τους, δρώντας ως... θεματοφύλακες των παραδόσεων και της κληρονομιάς της Λίβερπουλ στο «Μέλγουντ».

Η Ακαδημία «Κάραγκερ-Φάουλερ» πρόκειται να λειτουργήσει ως κολλέγιο, που θα παρέχει τη δυνατότητα προπόνησης αλλά και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά που θα δώσουν το παρών.

Honoured to be the new custodians of Melwood @Robbie9Fowler @thisismelwood@wearetorus pic.twitter.com/tC9urgGWCe

