Κανονιέρηδες... όνομα και πράγμα.

Με έμπνευση από το παρελθόν στη νέα εκτός έδρας φανέλα του, ο λονδρέζικος σύλλογος παρουσίασε το νέο σχέδιο στο οποίο το σήμα είναι μονάχα το χαρακτηριστικό κανόνι του κλαμπ.

«Με έμπνευση από το παρελθόν, έτοιμοι για το μέλλον» είναι το μότο της Άρσεναλ στην παρουσίαση της εμφάνισης, η οποία παραπέμπει στην σεζόν 1970-1971 και τη συμπλήρωση 50 ετών από τότε που η ομάδα έκανε το νταμπλ με πρωτάθλημα και Κύπελλο.

The return of the cannon

Inspired by the past, ready for the future.@adidasfootball | #createdwithadidas

