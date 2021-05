Χιλιάδες οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συγκεντρώθηκαν εκ νέου έξω από το φρουρούμενο «Ολντ Τράφορντ» για να εκμεταλλευτούν την σημαντική περίσταση και να στείλουν το ηχηρό τους μήνυμα κατά των Αμερικανών ιδιοκτητών του συλλόγου.

Όπως το είχαν κάνει και την Κυριακή του Πάσχα της Ορθοδοξίας, όταν βέβαια τα πράγματα είχαν ξεφύγει με εισβολή εκατοντάδων οπαδών στον αγωνιστικό χώρο, φθορές σε κάμερες και διαδήλωση που οδήγησε στην αναβολή του ντέρμπι, τα πράγματα ήταν... κάπως πιο ειρηνικά το απόγευμα της Πέμπτης.

Το πούλμαν με τα διακριτικά και η παγίδα

Η Λίβερπουλ έφτασε πιο αργά από το προγραμματισμένο, στο γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» αντίκρισαν το πούλμαν με τα διακριτικά των Πρωταθλητών του 2020, οχήματαν σταμάτησαν την πορεία του παρκάροντας μπροστά και κόβωντας την κυκλοφορία, ενώ μάλιστα, μερικά άτομα κατάφεραν να σκάσουν και τα λάστιχα του πούλμαν!

Ουδείς γνώριζε αν η ομάδα του Κλοπ θα κατάφερνε να φτάσει εγκαίρως στον προορισμό της, αν θα έπρεπε να υπάρξει μικρή καθυστέρηση της έναρξης της αναμέτρησης (είχε οριστεί για τις 22:15 Ελλάδας) ή αν θα έπρεπε να υπάρξει νέα αναβολή.

Το «Ολντ Τράφορντ» ναι μεν είχε ισχυρή αστυνομική παρουσία και έναν επιπλέον σιδερένιο φράχτη στον περιβάλλοντα χώρο, όμως, δεν είχε υπάρξει κάποιο προνοητικό μέτρο για την διαδρομή της Λίβερπουλ προς το «Ολντ Τράφορντ». Κι εκεί... έγινε η μόντα!

Με άλλο πούλμαν η αποστολή, το κατάλαβαν αργά οι οπαδοί!

Όσο τα Media αναζητούσαν εναγωνίως να μάθουν αν το πούλμαν με τα σκασμένα λάστιχα ήταν αυτό που μετέφερε τους παίκτες και τον προπονητή της Λίβερπουλ στο γήπεδο, η ομάδα του λιμανιού είχε θέσει σε απόλυτη εφαρμογή το σχέδιο του αντιπερισπασμού.

Λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, οι ομάδες οφείλουν να καταφθάνουν στο γήπεδο με δύο πούλμαν για να υπάρχουν οι απαραίτητες αποστάσεις και να μην βρίσκονται όλα τα μέλη της αποστολής σε ένα όχημα.

Αυτό δεν εφαρμόζεται φυσικά, ωστόσο, αφού προβλέπεται από τον κανονισμό, η Λίβερπουλ το εκμεταλλεύτηκε. Επιβιβάστηκαν όλοι σε μαύρο όχημα - το οποίο συνήθως χρησιμοποιείται για τα εκτός έδρας ματς - που ξεκίνησε λίγη ώρα μετά από αυτό με τα διακριτικά της ομάδας! Μάλιστα, οπαδοί που είχαν παραμείνει στο ξενοδοχείο που είχαν μάθει ότι είχαν καταλύσει οι «κόκκινοι», προσπάθησαν να τρέξουν για να προλάβουν για να τρομάξουν τους παίκτες, όμως δεν τα κατάφεραν.

Την ίδια στιγμή, στο «Ολντ Τράφορντ», μερίδα του κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στο σημείο όπου πίστευε ότι θα έφτανε το πούλμαν των φιλοξενούμενων, ωστόσο, η Λίβερπουλ βρήκε τον τρόπο να φτάσει με απόλυτη ηρεμία και δίχως το παραμικρό παρατράγουδο για τα μέλη της αποστολής! Και έπειτα απ' όλα αυτά, ήρθαν και τα 4 γκολ που διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας του Κλοπ για την 4άδα...

