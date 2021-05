Η απίθανη αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην ντρίμπλα του Τζέιμς στον Μεντί (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι γνώρισε την ήττα (1-2) από την Τσέλσι το Σάββατο (8/5) για την 35η αγωνιστική της Premier League και η στέψη της πήρε αναβολή. Στη διάρκεια της αναμέτρησης ο Ρις Τζέιμς απέφυγε με ωραία προσποίηση και ντρίμπλα τον Μπενζαμέν Μεντί, προκαλώντας την αυθόρμητη απίθανη αντίδραση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο 50χρονος Καταλανός προπονητής δεν μίλησε, αλλά με χαρακτηριστική κίνηση εξέφρασε την απογοήτευσή του:

Look at Guardiola's Reaction when Reece James destroyed Benjamin Mendypic.twitter.com/W7JLv54KTn

— Nouman (@nomifooty) May 10, 2021