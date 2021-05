Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Καβάνι: Επισήμως για ακόμα έναν χρόνο μαζί (vids)

Ο Εντίνσον Καβάνι είχε μείνει ελεύθερος από την Παρί και καμία μεγάλη ομάδα δεν τον πλησίαζε. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν διστακτική, αλλά τελικά έκανε την κίνησή της στις 5 Οκτωβρίου. Και όχι μόνο δεν το μετάνιωσε, μα επισήμως ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί και για τη σεζόν 2021-'22, καθώς ο Ουρουγουανός επιθετικός κάνει φοβερή χρονιά στο “Ολντ Τράφορντ”.

One more year of @ECavaniOfficial! #MUFC #Cavani2022

— Manchester United (@ManUtd) May 10, 2021