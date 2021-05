H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβαλε κιγκλιδώματα έξω από το “Ολντ Τράφορντ” για τους οπαδούς (vid)

Στις 2 Μαΐου συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενο για τα δεδομένα της Premier League, όταν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εισέβαλαν στο “Ολντ Τράφορντ”, με συνέπεια να αναβληθεί το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ. Επειδή όμως η κόντρα τους με την οικογένεια Γκλέιζερ, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το club, συνεχίζεται, ο σύλλογος αποφάσισε να λάβει ορισμένα αποτρεπτικά μέσα.

Κάπως έτσι λοιπόν το “Θέατρο των Ονείρων” απ' έξω άλλαξε κάπως όψη, καθώς τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα ασφαλείας, τα οποία παραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές του αγγλικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα χτυπήσει άσχημα στους οπαδούς της ομάδας και αναμένονται οι αντιδράσεις τους. Αλλωστε δεν πρόκειται να συγχωρέσουν στους Γκλέιζερ ότι πήγαν να εντάξουν τη Γιουνάιτεντ στην ευρωπαϊκή Super League...

Manchester United have put barriers around Old Trafford to avoid another fan protest pic.twitter.com/gW30mUtYGv

