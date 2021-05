Ο Big Sam είχε αντιληφθεί από νωρίς τη φετινή σεζόν ότι το ... καράβι πολύ δύσκολα θ' απέφευγε τα βράχια στα οποία κατευθυνόταν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Ήλπιζε να καταφέρει να το σταθεροποιήσει αντικαθιστώντας τον Μπίλιτς, όμως, από κάποιο σημείο και μετά η συμπεριφορά του στον πάγκο και η χαλαρότητά του ήταν στοιχεία που αποτύπωναν την απόλυτη αποδοχή της μοίρας του για φέτος στους «baggies».

Έπειτα από 17 αγωνιστικές περιόδους στο κορυφαίο πρωτάθλημα και έχοντας χαρακτηριστεί ως ο Mr.Mission Impossible αφού κατάφερνε να κρατήσει στην κατηγορία τις ομάδες στις οποίες δούλευε, βίωσε τον πρώτο του υποβιβασμό, με την Γουέστ Μπρομ ν' αποχαιρετά και μαθηματικά την Premier μετά το 3-1 από την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Οι «baggies» υποβιβάστηκαν για 11η φορά στην ιστορία τους από την πρώτη κατηγορία, με την Μπέρμιγχαμ να είναι η μοναδική με περισσότερους αποχαιρετισμούς στην Premier (12).

11 - Only Birmingham City (12) have suffered more top-flight relegations than West Brom (11), whilst their manager Sam Allardyce has been relegated from the Premier League for the very first time, having managed in 17 different seasons in the competition. Curtains. pic.twitter.com/wVfY2WZMQT

— OptaJoe (@OptaJoe) May 9, 2021