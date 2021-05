Οι παίκτες της Ντέρμπι πανηγύρισαν στους δρόμους μαζί με τους οπαδούς την αποφυγή του υποβιβασμού (vid)

Η Ντέρμπι αν και βρέθηκε να χάνει από την Γουένστνεϊ, τελικά αναδείχθηκε ισόπαλη (3-3) και με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισε και την παραμονή της στην κατηγορία. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες του Γουέιν Ρούνεϊ και οι εκατοντάδες οπαδοί της Ντέρμπι, συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο του συλλόγου και πανηγύρισαν μαζί το συγκεκριμένο κατόρθωμα.

Ο Ρούνει από την πλευρά του δεν μπόρεσε να κρύψει την ικανοποίησή του για την παραμονή της ομάδας στη Championship.

«Τους μίλησα στην ανάπαυλα και τους είπα να παραμείνουν ψύχραιμοι. Τους τόνισα πως υπάρχουν 45 λεπτά ακόμα και πως μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έριξαν πολύ δουλειά (σ.σ. οι ποδοσφαιριστές του) για τους οπαδούς μας που δεν ήταν εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά.

Derby fans and players celebrating them staying up

pic.twitter.com/kBaEqGBTQQ

— The Second Tier (@secondtierpod) May 8, 2021