Αν υπάρχουν δύο λέξεις που προσδιορίζουν την πόλη Σάφολκ της Αγγλίας το 2021, αυτές είναι η Ίπσουιτς και ο Εντ Σίραν. Κι από τη νέα σεζόν, οι δύο τους πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους, σε μια χορηγική συμφωνία που ανακοίνωσε ο ίδιος ο παγκοσμίας φήμης καλλιτέχνης, μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος μουσικός, γέννημα-θρέμμα του Σάφολκ με συνολικές πωλήσεις άνω των 150 εκατ. αντιτύπων παγκοσμίως και περιουσία περίπου στα 220 εκατ. ευρώ, πρόκειται να γίνει ο βασικός σπόνσορας στη φανέλα του κλαμπ από τη νέα σεζόν, η οποία και θα φέρει το λογότυπο-σήμα κατατεθέν της δισκογραφίας του. Ένα εμπορικό deal που αναμένεται να δώσει μεγάλη οικονομική ώθηση στον σύλλογο της League One, ο οποίος φέτος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα play-offs ανόδου.

Προς το παρόν δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το deal και την προώθηση μιας τέτοιας συμφωνίας, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν σε πρώτη φάση συμβόλαιο ενός χρόνου.

