Μετά τις διαμαρτυρίες και τα επεισόδια στο «Ολντ Τράφορντ» που προκάλεσαν την αναβολή του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, αλλά και την επίσημη επιστολή όπου παρέθεσαν τα τέσσερα βασικά τους αιτήματα, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζουν το δικό τους μποϊκοτάζ προς την οικογένεια Γκλέιζερ και τους χορηγούς του κλαμπ.

Με το hashtag «NotAPennyMore» (ούτε μία λίρα παραπάνω), μερίδα υποστηρικτών ανακοίνωσαν στο twitter το πλάνο τους να μποϊκοτάρουν τις μάρκες που ανήκουν στους σπόνσορες της Γιουνάιτεντ, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης των ανταγωνιστικών brand, σε μία νέα κίνηση πίεσης προς τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες.

«Τα λεφτά των χορηγιών σας θα χρησιμοποιηθούν για τακτοποίηση χρεών και διακανονισμούς. Στήριξη στους Γκλέιζερς δεν είναι στήριξη στον σύλλογο. Απλά συντηρεί μια παρασιτική σχέση. Συνεπώς, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα μποϊκοτάρουν τα προϊόντα σας, θα ‘’ρίξουμε μαύρο’’ στις μάρκες σας και θα στηρίξουμε τους ανταγωνιστές σας μέχρι να τερματίσετε τις διαφημιστικές συνεργασίες που έχετε συνάψει με την οικογένεια Γκλέιζερ», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να κάνουν πράξη το μποϊκοτάζ.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΘΥΜΑ» Η TEAM VIEWER

Μάλιστα, οι οπαδοί πέρασαν άμεσα από τις ανακοινώσεις στην πράξη και κατέκλυσαν την εφαρμογή «Trustpilot», για να βαθμολογήσουν με αρνητικές κριτικές την εκ των χορηγών της United, «Team Viewer». Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγες ώρες, η βαθμολογία της εταιρείας να πέσει από τα τέσσερα αστέρια, στο 1,5! Ανάλογη «ζημιά» υπέστη και η «AON», βασικός χορηγός, το όνομά του οποίου έχει δοθεί και στο προπονητικό κέντρο του κλαμπ.

Manchester United fans have bombarded TeamViewer, the club's new shirt sponsor, with negative reviews online, meaning their score on Trustpilot has gone from four stars out of five to one.

The same has happened to AON, the company that sponsors Utd's training ground.

Times pic.twitter.com/LEgHhLt6oX

— Football Tweet (@Football__Tweet) May 5, 2021