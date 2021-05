«Never Give In»: Το συγκλονιστικό τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (vid)

Η Amazon πριν από μερικούς μήνες ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τη Universal Pictures ετοίμασαν ντοκιμαντέρ για τον Σκωτσέζο προπονητή με τίτλο «Sir Alex Ferguson: Never Give In».

Στο ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο γιος του, Τζέισον, ο πρώην ποδοσφαιριστής των Ντανφέρμλιν Αθλέτικ και Ρέιντζερς και προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανατρέχει στους σταθμούς της ζωής και της ποδοσφαιρικής του καριέρας, στη διάρκεια της οποίας κατέκτησε περισσότερα τρόπαια από οποιονδήποτε άλλο προπονητή στην ιστορία του αθλήματος.

Στο παρακάτω τρέιλερ, ο Σκωτσέζος μίλησε για την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη το 2018, τονίζοντας ότι φοβήθηκε ότι η περιπέτεια της υγείας του θα επηρεάσει τη μνήμη του.

«Η απώλεια μνήμης ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου όταν έπαθα το εγκεφαλικό το 2018. Κατά τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ, μπόρεσα να θυμηθώ ξανά τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής μου, καλές και άσχημες. Το να έχω το γιο μου Τζέισον στη σκηνοθεσία έχει διασφαλίσει μια ειλικρινή και οικεία εξιστόρηση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το ντοκιμαντέρ, θα είναι διαθέσιμο στο Amazon Prime Video από τις 29 Μαϊου και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους δύο μέρες νωρίτερα.

Presenting the official trailer for @FergusonFilm...

Go to https://t.co/YPz8iFaj4R for more info.

Available:

27 May: UK cinemas

31 May: Rent & own internationally#MUFC #SirAlexFergusonFilm pic.twitter.com/mxl9fLSXUu

— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2021