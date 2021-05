Οι ιδιοκτήτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τα επεισόδια στο Ολντ Τράφορντ και την οργή των οπαδών προς στα πρόσωπά τους, ετοιμάζονται να… κατευνάσουν τα πνεύματα, κυνηγώντας την απόκτηση του Χάρι Κέιν!

Σύμφωνα με την The Sun και το Four Four Two, πληροφορίες θέλουν την διοίκηση του συλλόγου να ετοιμάζει πρόταση προς τον Αγγλο στράικερ ώστε να τον κάνει δικό της το προσεχές καλοκαίρι, σε μια μεταγραφή που αν υλοποιηθεί θα κάνει… πάταγο στο Νησί.

Οι Γκλέιζερς αρνούνται να πουλήσουν την ομάδα όπως επιτακτικά ζητούν οι οπαδοί της και φαίνεται πως είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν πολλά προκειμένου να κερδίσουν και πάλι την εμπιστοσύνη τους. Και ο Χάρι Κέιν φαίνεται να είναι το «μυστικό» για να αντιστρέψουν το κλίμα, όπως αναφέρει η The Sun. Ο επιθετικός της Τότεναμ σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενδέχεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι από την ομάδα, έχοντας πετύχει φέτος 21 τέρματα, ενώ μοίρασε και 13 ασίστ. Ο 27χρονος Κέιν φέρεται να έχει κινήσει το ενδιαφέρον και της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η Γιουνάιτεντ ετοιμάζει προσφορά που θα φτάσει τα 90 εκατ. λίρες (κάτι παραπάνω από 104 εκατ. Ευρώ).

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν μια τέτοια προσφορά θα κάνει τον Κέιν να μετακομίσει στο Μάντσεστερ καθώς λόγο έχει και η Τότεναμ, ωστόσο το δημοσίευμα σχολιάζει πως ο ποδοσφαιριστής δεν είναι αρνητικός στο ενδεχόμενο να αγωνίζεται στο Ολντ Τράφορντ του χρόνου. Ο Κέιν έχει συμβόλαιο ως το 2024 και ενδεχομένως η Γιουνάιτεντ να αναγκαστεί να δώσει περισσότερα χρήματα για να τον κάνει δικό της.