Ο Αβρααμ Γκλέιζερ αρνείται να ζητήσει συγνώμη στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Αβραάμ Γκλέιζερ, αδερφός του Τζόελ Γκλέιζερ και πρόεδρος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κυνηγήθηκε από δημοσιογράφο του Sky news στη Φλόριντα η οποία του ζητούσε επίμονα να απαντήσει στο αν διατίθεται να ζητήσει συγνώμη από τους οπαδούς της ομάδας για τα -αποτυχημένα όπως αποδείχθηκε- πλάνα της διοίκησης να συμμετάσχει στην European Super League.

Ο Γκλέιζερ, που μένει μόνιμα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, κλήθηκε να απαντήσει στο τι έχει να πει στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ για τα αποτυχημένα σχέδια του συλλόγου, τα οποία «ναυάγησαν» μετά τις πιέσεις που δέχτηκαν οι «12» της Λίγκας από οπαδούς, ομοσπονδίες, ακόμη και πολιτικούς ηγέτες όπως ο Μπόρις Τζόνσον.

Ο Γκλέιζερ φορώντας γυαλιά ηλίου, κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του προσπαθώντας με κάθε τρόπο να ξεφύγει από την επίμονη δημοσιογράφο που τον ακολουθούσε ζητώντας μία απάντηση στην ερώτησή της. Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας των «κόκκινων διαβόλων» δεν έβγαλε λέξη και αποχώρησε από το σημείο, αρνούμενος να απολογηθεί προς τους οπαδούς.

Avram Glazer, part of the family that owns Manchester United, was questioned by Sky News' US correspondent @sallylockwood.

