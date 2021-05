Οι «cottagers» μοιράστηκαν με το κοινό ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του προπονητή της ομάδας προς τους παίκτες του προτού εκείνοι αγωνιστούν στο «Άνφιλντ» τον περασμένο Μάρτιο και καταφέρουν να πάρουν το τεράστιο αποτέλεσμα με το τελικό 1-0 χάρη στο γκολ του Λεμινά στο πρώτο ημίχρονο...

«Τι χρειαζόμαστε για να πάρουμε αποτέλεσμα εκεί; Ξέρω, έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση... Μπροστά μας είναι η Λίβερπουλ, το Άνφιλντ...

Ένας τρόπος να παίξεις εκεί είναι να είσαι στην άμυνά σου και να απορροφήσεις όλη την πίεση που θα ασκήσει ο αντίπαλος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παίξουμε έτσι. Πρέπει να καταλάβετε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε! Θα βιώσουμε πόνο!

Θέλω να δω δυναμική, θέλω να δω ομάδα να τρέχει. Όχι να περιμένουμε, να παίξουμε επιθετικά, σαν μεγάλη ομάδα» ανέφερε ο Σκοτ Πάρκερ και... δικαιώθηκε!

Scott Parker's team talk before Fulham beat Liverpool at Anfield is absolutely class. Love stuff like this. pic.twitter.com/C02enVDF3t

— Cenk (@CenkCOYS) April 30, 2021