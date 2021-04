Κέιν: «Εδώ δεν κερδίζουμε τρόπαια, έχουμε ακόμα δρόμο...»! (vid)

Ο Κέιν έχει βρεθεί μπροστά στο – ίσως – πιο σοβαρό καλοκαίρι της καριέρας του για την επιλογή που οφείλει να κάνει προκειμένου να εκπληρώσει τα όνειρα και τους στόχους του και να καταφέρει επιτέλους να πανηγυρίσει τίτλους.

Έχοντας χάσει πλέον και την ευκαιρία με το φετινό LeagueCup όπου η Τότεναμ το απόγευμα της Κυριακής ηττήθηκε 1-0 από την Μάντσεστερ Σίτι στο «Γουέμπλεϊ», ο Χάρι Κέιν δήλωσε:

«Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που βρίσκεται η Σίτι και οι υπόλοιπες ομάδες των πρώτων θέσεων της Πρέμιερ Λιγκ. Θέλω να κατακτήσω τους σημαντικότερους τίτλους κι εδώ δεν το κάνουμε αυτό...».

"We still have a way to go before we can reach that level of City and those teams at the top of the league."

Harry Kane has conceded that Tottenham are no match for Manchester City following their 1-0 League Cup final defeat pic.twitter.com/fzrytTTDgn

— Football Daily (@footballdaily) April 28, 2021