Ο Φοφανά πριν από λίγες μέρες στο 3-0 της Λέστερ επί της Γουέστ Μπρομ έπαιξε μια ώρα, με τον Μπρένταν Ρότζερς να τον βγάζει από το ματς μόλις νύχτωσε προκειμένου να καταφέρει ο ποδοσφαιριστής να φάει και να αναζωογονηθεί.

Το βράδυ της Δευτέρας στο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας, ο Γάλλος αμυντικός βρήκε ευκαιρία λίγο μετά τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού να πιεί νερό και λίγο ισοτονικό για να καταφέρει να διατηρήσει τον οργανισμό του σε κατάσταση που να του επιτρέψει να συνεχίσει να παίζει.

Το ματς της Δευτέρας ήταν πιο αργά το βράδυ κι έτσι έπρεπε απλά ν' αντέξει μισή ώρα μέχρι να καταφέρει να πιεί έστω νερό...

Video of the day

"The referee stopped the match for wesley fofana to break his fast in his game against Crystal palace today".#LeiCry pic.twitter.com/fZZSuWqOk9

— 3bdelnaser Osama (@abdo89645580) April 26, 2021