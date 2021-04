Η Άρσεναλ είναι υποχρεωμένη να πληρώνει μέχρι το καλοκαίρι το 90% του συμβολαίου του Οζίλ (pic)

Μπορεί εδώ και μερικούς μήνες ο Γερμανός μέσος να έχει αποχωρήσει από την Άρσεναλ και να αγωνίζεται με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία, ωστόσο σύμφωνα με την «Athletic», όπως φαίνεται οι «κανονιέρηδες» συνεχίζουν κανονικά να πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του.

Πρόκειται για ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό, αν αναλογιστεί κανείς πως ο Οζίλ αμειβόταν με 350 χιλιάδες λίρες την εβδομάδα. Πάντως, από την πλευρά του ο Οζίλ, παραμένει στα «πιτς» μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη τον προηγούμενο μήνα.

