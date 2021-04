Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «SUN», οι τρεις ποδοσφαιριστές των «μπλε», συμμετείχαν σε πάρτι πριν από λίγες ημέρες και δεν τήρησαν τα μέτρα για την προστασία κατά του κορονοϊού, καθώς υπήρχαν αρκετά άτομα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να διαλυθεί η μάζωξη που έγινε στο Κόμπαχ του Λονδίνου.

Βέβαια, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που παίκτες της Τσέλσι παραβιάζουν τους κανόνες καθώς τον περασμένο Οκτώβρη, ο Τσίλγουελ μαζί με τους Έιμπραχαμ και Σάντσο είχαν βρεθεί ξανά σε πάρτι, ενώ και ο Μάουντ είχε βάλει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία για να παίξει... πασούλες σε δημόσιο χώρο με τον Ντέκλαν Ράις.

Cops issue 'strong' Covid warning after being called to party attended by Scotland starlet Billy Gilmour, Ben Chilwell and Mason Mounthttps://t.co/r1dZ2GWMPS pic.twitter.com/k0qpoS93dL

— The Scottish Sun (@ScottishSun) April 25, 2021