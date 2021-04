Την Παρασκευή η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωνε την απόκτησή του κι εκείνος λίγες ώρες μετά φρόντιζε να παρουσιάσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο τα επιχειρήματα αυτής της μεταγραφής. Ο Καΐκι Ντα Σίλβα Σάγκας ή απλώς Καΐκι, όπως τον αποκαλούν στη Βραζιλία, έβαλε ένα υπέροχο γκολ με τη φανέλα της Φλουμινένσε.

Ο 17χρονος επιθετικός, τον οποίο συγκρίνουν ήδη με τον Νεϊμάρ, πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, άδειασε τέσσερις αντιπάλους απλά με προσποιήσεις και βρήκε δίχτυα σε ένα γκολ που θύμισε αρκετά από Μέσι και Ροναλντίνιο.

THIS is what Man City's new signing Kayky can do pic.twitter.com/gTrijy2Vos

— Goal (@goal) April 23, 2021