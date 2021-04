Η Λίβερπουλ ξεπερνά και το τελευταίο εμπόδιο για την απόκτηση του Ιμπραϊμά Κονατέ από τη Λειψία. Ετοιμάζεται σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να καλύψει τη ρήτρα αποδέσμευσης του 21χρονου από τη γερμανική ομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι «ρεντς» θα πληρώσουν τις επόμενες μέρες στους «ταύρους» το ποσό των 35.000.000 ευρώ. Η αγγλική ομάδα φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό για συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2021