Ο Φερναντίνιο πέρασε με αλλαγή στα τελευταία λεπτά της νίκης (2-1) της Μάντσεστερ Σίτι επί της Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ, όπου οι «πολίτες» έχασαν από το πρώτο μέρος τον Τζον Στόουνς με απευθείας κόκκινη κάρτα και δεν θα τον έχουν διαθέσιμο για τον τελικό του LeagueCup την προσεχή Κυριακή.

Ο Βραζιλιάνος χαφ ζήτησε μόνος του να μιλήσει στις κάμερες εκπροσωπώντας και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του για να δηλώσει τη χαρά του για το φινάλε της European Super League και τη νίκη των οπαδών που αντέδρασαν σε αυτό, με τον Πεπ να τον περιμένει και να τον αγκαλιάζει για την πυγμή που έδειξε και τον ηγετικό του χαρακτήρα.

It’s highly unusual for a 90th-minute sub to do post-match media but last night Fernandinho wanted as club captain to speak on behalf of the #mcfc players on the Super League. Got a big hug from Guardiola at the end of his interviews pic.twitter.com/bcKo1qFAOe

— Simon Bajkowski (@spbajko) April 22, 2021