Τούχελ: «Μας επηρέασε η European Super League, μιλούσαμε μόνο γι' αυτό το θέμα» (vid)

Η Τσέλσι αναδείχθηκε ισόπαλη δίχως τέρματα (0-0) με την Μπράιτον και ο Γερμανός τεχνικός των «μπλε», Τόμας Τούχελ τόνισε πως το θέμα με την European Super League και τα όσα έγιναν πριν τον αγώνα, επηρέασε την απόδοση της ομάδας.

«Εγώ επηρεάστηκα, το ίδιο πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές μου. Δεν μιλούσαμε για τίποτα άλλο εκτός από την Super League. Ήταν κάτι που μας επηρέασε σημαντικά και φάνηκε στον αγώνα, δεν είχαμε εκεί το μυαλό μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

