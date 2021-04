Μετά τις εντάσεις με τον Τσεχ και τα πούλμαν των «μπλε» και της Μπράιτον που δεν μπορούσαν να φτάσουν στο γήπεδο το βράδυ της Τρίτης λόγω των διαδηλώσεων κατά της κλειστής Λίγκας, οι φίλοι της Τσέλσι το γιόρτασαν και δήλωσαν ξανά υπερήφανοι!

Το λονδρέζικο κλαμπ εξέφρασε πρώτο την επιθυμία του για αποχώρηση από την ESL, για ν' ακολουθήσει η Σίτι, η Άρσεναλ και εν τέλει όλες οι αγγλικές ομάδες να βάλουν τέλος στο πραξικόπημα.

Στο άκουσμα της είδησης πως η Τσέλσι αποχωρεί, οι οπαδοί της ομάδας το πανηγύρισαν σαν ένα τρομερά σημαντικό γκολ...

| Here's a look at the scenes outside Stamford Bridge on Tuesday evening as news filtered through that Chelsea were planning to withdraw from the European Super League... pic.twitter.com/LwXueoEOoK

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 20, 2021