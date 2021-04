«Τουλάχιστον μία από τις έξι αγγλικές ομάδες σκέφτεται να αποχωρήσει από την European Super League» (pic)

Η ίδρυση της European Super League, προκάλεσε τη θύελλα αντιδράσεων των UEFA και FIFA, των ομοσπονδιών, αλλά και των φιλάθλων όλων των ομάδων.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους «TIMES», φαίνεται πως ήδη μια αγγλική από τις έξι ομάδες που συμμετέχουν στη νέα διοργάνωση έχει αρχίσει τις δεύτερες σκέψεις και είναι πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από την κλειστή λίγκα. Αλλά όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα δεν είναι η μόνη, μιας και υπάρχει κι άλλος σύλλογος ο οποίος φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από την European Super League.

Υπενθυμίζεται πως Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σίτι, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Τότεναμ και Τσέλσι είναι τα έξι αγγλικά κλαμπ που έχουν γίνει συνιδρυτές στη νεοσύστατη λίγκα.

Super League wobble - at least one English Big Six club considering pulling out. Story with ⁦@Lawton_Times⁩https://t.co/Qc30x1j14A

— Martyn Ziegler (@martynziegler) April 20, 2021