«Επίθεση» των οπαδών της Τσέλσι εναντίον της διοίκησης: «Ντροπή του Λονδίνου» (pic)

Το ποδοσφαιρικό πραξικόπημα με την δημιουργία της European Super League φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις και στην Αγγλία. Οπαδοί των Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τότεναμ και τώρα και της Τσέλσι είναι αρνητικοί στη συμμετοχή των ομάδων τους στην ESL και δείχνουν καθημερινά με οποιονδήποτε τρόπο.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τη σέντρα με την Μπράιτον (20/04, 22:00), οπαδοί των «μπλε» σήκωσαν πανό εναντίον της διοίκησης έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ».

«Ντροπή του Λονδίνου», αναφέρει ένα σχετικό πανό που δημιούργησαν οι φίλοι της Τσέλσι, σβήνοντας παράλληλα και τη λέξη «περηφάνεια» που αρχικά αναγραφόταν.

