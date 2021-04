Οι 14 ομάδες της Premier League θα φοράνε μπλουζάκια κατά της ESL όταν αγωνίζονται με τους «Top-6» (pics)

Στην προθέρμανση του αγώνα της Λιντς με τη Λίβερπουλ (μία απ’ τις ιδρυτικές ομάδες της European Super League) στο «Έλαντ Ρόουντ», τα «παγώνια» εμφανίστηκαν φορώντας μπλουζάκια που είχαν πάνω τους τυπωμένο το σλόγκαν «κερδίστε το» κάτω από ένα σήμα του Champions League.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να εκφράσουν και την δυσαρέσκεια τους για την απόφαση της ίδρυσης της European Super League.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League, αποφάσισαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Λιντς και να φοράνε τα συγκεκριμένα μπλουζάκια κάθε φορά που θα αγωνίζονται κόντρα στις έξι κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος (Λίβερπουλ, Μάνστεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Άρσεναλ, Τότεναμ). Δηλαδή oi έξι ομάδες οι οποίες ανακοίνωσαν την συμμετοχή τους σε αυτή τη νέα κλειστή λίγκα.

The 14 Premier League clubs are set to all wear these t-shirts whenever facing one of the six Super League clubs. pic.twitter.com/wOll296ZeI

— Football Tweet (@Football__Tweet) April 20, 2021