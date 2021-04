Μπάμφορντ: «Τρομερό αυτό που συμβαίνει για... τις τσέπες, σαν να μην υπάρχει ρατσισμός»

Ο Άγγλος επιθετικός της Λιντς λίγο μετά το 1-1 της ομάδας του απέναντι στην Λίβερπουλ στο «Έλαντ Ρόουντ» μίλησε στις κάμερες και φάνηκε ότι δεν ήθελε να σχολιάσει ιδιαίτερα το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει με την European Super League.

Για την ακρίβεια θέλησε να τονίσει το βαθύτερο νόημα αυτών των εξελίξεων και του καταιγισμού αντιδράσεων που έχουν προκληθεί, λέγοντας:

«Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ESL και τι διαστάσεις παίρνει ένα ζήτημα όταν... πειράζει τις τσέπες. Είναι κρίμα που δεν συμβαίνει κάτι ανάλογο και με άλλα θέματα, όπως ο ρατσισμός που παραμένει στον αθλητισμό...».

"It's amazing the amount of opera that comes in to the game when somebody's pockets are getting hurt, it's a shame it's not like that with racism."

Patrick Bamford speaks openly about his thoughts on the prospect of a 'European Super League' pic.twitter.com/DolVMBBg7p

— Football Daily (@footballdaily) April 19, 2021