Η αναμέτρηση με τη Λίβερπουλ δεν θα μπορούσε να περάσει έτσι, δίχως αντιδράσεις. Λίγο πριν το μεταξύ τους ματς, έξω από το “Ελαντ Ρόουντ”, οι οπαδοί της Λιντς έστησαν διαμαρτυρία με πανό και εναέριο banner, θέλοντας να δείξουν την πλήρη αντίθεσή τους στη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League, βρίζοντας και τους Reds, οι οποίοι αποτελούν ιδρυτικά μέλη της ESL.

Μόνο που μαζί με τους οπαδούς συντάχηκαν και οι παίκτες των Παγωνιών, οι οποίοι βγήκαν για ζέσταμα με μπλουζάκια που έγραφαν: «Το ποδόσφαιρο είναι για τους οπαδούς. Champions League, κερδίστε το». Ωστόσο, νωρίτερα, ο Γιούργκεν Κλοπ που είχε τοποθετηθεί κατά της Super League, παρά το την άμεση συμμετοχή της ομάδας του, είχε πληροφοηθεί για την εν λόγω πρωτοβουλία και είχε ζητήσει να μην αφήσουν τα ίδια μπλουζάκια και στα αποδυτήρια της δικής του ομάδας.

Μάλιστα εμφανίστηκε ενοχλημένος, λέγοντας: «Δεν χρειάζεται να μας θυμίζει κανείς ότι πρέπει να κερδίσουμε την έξοδό μας στο Champions League. Μου φαίνεται αστείο και με θυμωνει. Σας ευχαριστούμε για την ιδέα, αλλά δεν τη θέλουμε. Ισως στη Λιντς να πρέπει να θυμήσουν στον εαυτό τους αυτό για το Champions League. Σίγουρα όχι σε μας»!

Liverpool manager Jurgen Klopp watches Leeds players warm up wearing “Football is for the fans... Champions League EARN IT” t-shirts pic.twitter.com/XBTn5UIb0B

— roger bennett (@rogbennett) April 19, 2021