Πρωτοφανή επίθεση κατά του Μπόρις Τζόνσον εξαπέλυσε ο Τζέιμι Κάραγκερ, με αφορμή τις αναφορές του Βρετανού πρωθυπουργού στο ζήτημα της European Super League.

Παρά την ξεκάθαρη στάση του ενάντια στη νέα κλειστή λίγκα, την οποία και χαρακτήρισε «επιζήμια για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο», αλλά και τις δηλώσεις περί «βέτο» για να μην προχωρήσει η εφαρμογή της, ο παλαίμαχος σταρ της Λίβερπουλ και νυν τηλεσχολιαστής καταφέρθηκε εναντίον του μέσω twitter, απαιτώντας να πάψει να εμπλέκεται στο ποδόσφαιρο και να βάζει στο στόμα του τους φιλάθλους, ενώ του χρέωσε και ένα ατυχές άρθρο που είχε προσυπογράψει στο παρελθόν για τα θύματα του Χίλσμπορο.

«Μείνε έξω από αυτό τσαρλατάνε Μπόρις Τζόνσον. Οι φίλοι σου είναι που δίνουν συμβόλαια δισεκατομμυρίων λιρών στους δικούς τους φίλους! Και μη σχολιάζεις καν τους φιλάθλους, αφού το περιοδικό που έγραφες είχε ‘’σταυρώσει’’ τους υποστηρικτές της Λίβερπουλ μετά το Χίλσμπορο»

Stay out of this you charlatan @BorisJohnson your mates are giving their mates billion pound contracts! And don’t even mention football supporters after a magazine edited by you crucified Liverpool supporters after Hillsborough. https://t.co/aaB9ey5pM8

— Jamie Carragher (@Carra23) April 19, 2021