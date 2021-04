Ανησυχία για Κέιν, αγώνα δρόμου για να προλάβει τον τελικό με την Σίτι (pics)

Η Τότεναμ του Μουρίνιο, δεν κατάφερε να φύγει με το πολυπόθητο διπλό από την έδρα της Έβερτον, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) με τα «ζαχαρωτά» κι έτσι έχει αρχίσει και χάνει έδαφος για τις θέσεις που οδηγούν στο Champions League.

Τα δύο τέρματα των Λονδρέζων τα πέτυχε ο Χάρι Κέιν, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα ο Άγγλος φορ ζήτησε αλλαγή, καθώς παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στον αστράγαλο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ελαφρύ διάστρεμμα αλλά αρκετοί θεωρούν πως πρόκειται για κάτι σοβαρό, με δεδομένο πως ο Κέιν είχε προβλήματα φέτος με τραυματισμούς Ολα αυτά εννέα ημέρες πριν τον τελικό του Λιγκ Καπ, όπου η Τότεναμ θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.

Harry Kane was forced off with an injury at the end of Everton vs. Tottenham.

9 days until the League Cup final against Manchester City. pic.twitter.com/Eocc9CWjCR

— B/R Football (@brfootball) April 16, 2021