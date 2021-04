Σόλσκιερ: «Αν ο Σον ήταν γιος μου δεν θα του έδινα φαγητό για μέρες» (vids)

Η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ δεν ξέχασε την εξάρα του Ολντ Τράφορντ, εκδικήθηκε την Τότεναμ στο Λονδίνο (3-1), αγκάλιασε το σεντόνι κι άφησε τους Spurs μακριά από την τετράδα. Ωστόσο, μετά το τέλος της αναμέτρησης ένα από τα θέματα που προκάλεσα ένταση ανάμεσα σε Σόλσκιερ και Μουρίνιο ήταν ο Σον.

Ο Κορεάτης επιθετικός κατηγορήθηκε από τους «κόκκινους διαβόλους» ότι έκανε «θέατρο» για να προκαλέσει την τιμωρία του ΜακΤόμινεϊ, στη φάση όπου πήρε το φάουλ, ενώ παράλληλα ακυρώθηκε και το γκολ του Καβάνι για το 0-1.

Ole Gunnar Solskjaer found Heung-min Son's reaction to the foul laughable pic.twitter.com/6WpxRuca8N

"If my son stays down like this for 3 minutes and needs 10 mates to help him up, he won't get any food."

«Αν ήταν ο γιος μου και έμενε κάτω για τρία λεπτά και χρειάζονταν την βοήθεια 10 συμπαικτών του για να σηκωθεί, δεν θα του έδινα φαγητό για λίγες μέρες. Ήταν προσβλητικό αυτό που έγινε. Οι παίκτες μου ξεγελάστηκαν από τον Σον, όχι μόνο αυτοί αλλά και ο διαιτητής. Δεν υπήρχε φάουλ στην φάση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σόλσκιερ με τον Μουρίνιο να του απαντάει:

"Son is very lucky his father is a better person than Ole."

Jose Mourinho is fuming with Ole Gunnar Solskjaer's comments at full-time about Son pic.twitter.com/nfK9Gx0ePp

