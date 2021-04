Ο Λακαζέτ έγραψε ιστορία φτάνοντας τα 50 γκολ στην Premier League (pic & vid)

Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει μία σπουδαία νίκη κόντρα στην Σέφιλντ με 3-0, λίγες στροφές πριν το τέλος της τρέχουσας σεζόν της Premier League. Ο Αρτέτα είχε σε μεγάλη μέρα τον Αλεξάντερ Λακαζέτ, καθώς ο Γάλλος φορ σκόραρε τα δύο εκ των τριών τερμάτων για την ομάδα του.

Ετσι, μετά από αυτά τα δύο γκολ ο Λακαζέτ έφτασε τα 50 γκολ στην διοργάνωση και έγινε μόλις ο μόλις ο έκτος ποδοσφαιριστής από τη Γαλλία που φτάνει τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων στο πρωτάθλημα.

50 - Alexandre Lacazette is the sixth Frenchman to score 50 Premier League goals for a single club, with four of the six doing so for @Arsenal (also Thierry Henry, Olivier Giroud and Robert Pires). Outpost. pic.twitter.com/tp5N7WdbcJ

— OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2021