Η Τότεναμ γνώρισε το βράδυ της Κυριακής (11/4) την εντός έδρας ήττα (1-3) από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 31η αγωνιστική της Premier League και μετά τη λήξη της αναμέτρησης οι «σπερς» κατήγγειλαν ότι ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός τους, Σον Χέουνγκ-μιν, δέχτηκε ρατσιστικά σχόλια στους επίσημους λογαριασμούς του στα social media.

«Ακόμη μία αγωνιστική που ένας παίκτης μας δέχεται ρατσιστική επίθεση. Το συμβάν αναφέρθηκε και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση μαζί με την Premier League. Είμαστε στο πλευρό σου Σόνι», αναφέρει η ανάρτηση της ομάδας του Λονδίνου στα social media για τον Ασιάτη, ο οποίος συμμετείχε στην επίμαχη φάση του ματς.

Another matchday and more abhorrent racial abuse suffered by one of our players. This has again been reported to the platforms and we shall now undertake a full review alongside the Premier League to determine the most effective action moving forward.

We stand with you, Sonny. pic.twitter.com/fNBpSykJJo

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 11, 2021