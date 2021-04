Ο Τίρνεϊ, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στην ήττα 3-0 από τη Λίβερπουλ, υπέστη ζημιά στους συνδέσμους του αριστερού γονατου. «Δεν θα απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση κι ελπίζουμε ότι ο Κίεραν θα επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπόνησης μέσα σε 4-6 εβδομάδες» τονίζουν οι Λονδρέζοι. Το θετικό είναι πως γλίτωσε την ρήξη χιαστών και δεν θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση. Τη φετινή σεζόν με την Άρσεναλ ο 23χρονος μπακ είχε 33 εμφανίσεις, σκοράροντας δυο τέρματα και μοιράζοντας 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

