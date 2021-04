Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικούν τον Αγουέρο

Ο Σέρχιο Αγουέρο αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μάντσεστερ Σίτι, στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Τα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον του είναι πολλά, τοποθετώντας καθημερινά όλο και περισσότερες ομάδες στο παιχνίδι διεκδίκησης του παίκτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο ομάδες οι οποίες έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για να εντάξουν τον Αργεντινό φορ στο ρόστερ τους.

Κι αυτές είναι η Μπαρτσελόνα και η Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δύο σύλλογοι έχουν προσεγγίσει την πλευρά του 32χρονου επιθετικού, προσπαθώντας να τον πείσουν.

Ενα ενδιαφέρον δίλλημα για τον Αγουέρο, καθώς στους «μπλαουγκράνα» υπάρχει ο πολύ καλός του φίλος και συμπατριώτης Λιονέλ Μέσι, ενώ από την άλλη στους Παριζιάνους θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο πλευρό των Νεϊμάρ και Μπαπέ.

