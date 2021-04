Ο ένας «λάμπει» αδιάκοπα από τη στιγμή που μεταγράφηκε στη Γουέστ Χαμ. Ο άλλος είχε καιρό να θυμίσει στο κοινό την τρομακτική του ταχύτητα και έφεση στις αντεπιθέσεις. Τελικά, αμφότεροι οι Τζέσι Λίνγκαρντ και Αντάμα Τραορέ ξεδίπλωσαν την ποιότητά τους στο πρώτο ημίχρονο του ματς των Χάμερς κόντρα στη Γουλβς.

Ο αναγεννημένος Άγγλος εξτρέμ ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ, ξεκινώντας την επίθεση πίσω από το κέντρο και φτάνοντας μέχρι τέλους με μία απίθανη κούρσα, που προστίθεται ψηλά στα highlights της καριέρας του. Κι αυτή ήταν μόνο η αρχή για τον δανεικό από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεσοεπιθετικό στο ματς, ο οποίος συνέβαλε με εντυπωσιακό τρόπο και στα δύο ακόμη γκολ που σκόραραν οι Λονδρέζοι πριν από την ανάπαυλα.

Jesse Lingard for Declan Rice straight swap looking more feasible by the day... What a player #WOLWHU pic.twitter.com/Ds0dVxCxVc

Με το σκορ στο 0-3, οι Λύκοι αντέδρασαν και ήταν η σειρά του Αντάμα Τραορέ να πάρει τη σκυτάλη. Ο «υπερηχητικός» Ισπανός έφυγε λίγο πιο μπροστά από την περιοχή της Γουλβς και με αδιανόητη κούρσα από τα αριστερά, σέρβιρε το γκολ μείωσης του σκορ στον Ντεντονκέρ. Ήταν μόλις η 2η φετινή ασίστ του, αλλά θέτει υποψηφιότητα για την πιο εντυπωσιακή της χρονιάς!

Adama Traore has just provided the best assist you will see this season. Goal. Westham 3-1 Wolves.

pic.twitter.com/AlTRi6qTfq

— Alcânsauce (@PassLikeThiago) April 5, 2021